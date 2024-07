Joe Biden non molla e rilancia attaccando Donald Trump. Il presidente americano smentisce le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su Nbc, secondo le quali le persone intorno a lui stavano iniziando a cercare una exit strategy per ritirare la candidatura del Dem. E assicura: “Non vedo l’ora di tornare a fare campagna la prossima settimana”, dopo che si sarà ripreso dal Covid che lo ha colpito per la terza volta. Donald Trump “nei suoi oltre 90 minuti” alla convention, ha poi dichiarato cercando di colpire l’avversario nella corsa alla Casa Bianca, non ha mostrato alcun “piano per unire” l’America o “nessun piano per rendere migliore la vita degli americani. La sua è una visione cupa per il futuro. La posta in gioco è elevata e la scelta è chiara. Insieme vinceremo”.

Intanto, però, il clima intorno al candidato Democratico diventa ogni giorno più pesante. Biden perde sempre più consenso anche nel suo partito, come testimonia la notizia secondo la quale un altro senatore democratico gli ha chiesto di ritirarsi, portando a tre il numero di chi ha compiuto questo passo in avanti: “La decisone spetta al presidente, ma credo che un suo ritiro sia nell’interesse del Paese“, ha detto Mark Heinrich, senatore del New Mexico. Secondo indiscrezioni, se Biden non deciderà entro il fine settimana, a partire da lunedì le defezioni pubbliche aumenteranno notevolmente.

Queste prese di posizione non hanno comunque lasciato indifferente il presidente. Secondo quanto scrive la Nbc, che stamattina aveva fatto circolare la notizia sulla ricerca di una exit strategy, Biden si sente “personalmente ferito e tradito” dal modo in cui molti importanti esponenti democratici lo abbiano in qualche modo scaricato. Secondo la tv americana, che cita due persone vicine al commander in chief, molte di queste persone hanno espresso “dubbi” sul possibile percorso futuro dell’inquilino della Casa Bianca. E fanno notare come l’ex presidente Barack Obama abbia solamente scritto un tweet di sostegno dopo la pessima prestazione di Biden nel dibattito contro Donald Trump, mentre Bill e Hillary Clinton non hanno fatto nulla di pubblico, a parte postare un tweet ciascuno subito dopo il dibattito del 27 giugno. Nell’articolo vengono citati anche il leader democratico della Camera Hakeem Jeffries e il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer, oltre a Nancy Pelosi. Pubblicamente, tutti e tre hanno affermato di sostenere qualsiasi decisione presa da Biden, ma a porte chiuse hanno espresso le loro perplessità.