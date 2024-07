Elegante e talentuoso, stella americana che ha incantato l’Italia negli anni ’80. È morto all’età di 69 anni a causa di un infarto Joe Bryant, ex cestista con un passato in Nba e una lunga parentesi italiana (dal 1984 al 19991) con le maglie di Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Era il padre di Kobe, ex leggenda Nba tragicamente scomparso nel gennaio del 2020. Recentemente era stato colpito da un attacco di Ictus dal quale non si era ripreso del tutto.

Un talento che ha incantato l’Italia

Un americano in Italia. Joe Bryant non è stata una semplice comparsa nel basket italiano. Jellybean, così veniva chiamato per la sua passione per le caramelle gommose. Dopo le prime otto stagioni da professionista in Nba, Bryant si trasferisce in Italia. Funambolico e spettacolare, con un talento ben al di sopra della media. 2,06 metri di eleganza mista a potenza: capace di fare tutto e ricoprire ogni ruolo. Quando era il momento di dare spettacolo, Joe era il primo a regalarlo. Amato e ricordato per sempre, per la sua grandezza. Da Rieti a Reggio Emilia: 7 anni di emozioni e grandi passione per la pallacanestro. La stessa che riuscirà a trasmettere a suo figlio Kobe.

Kobe e Joe: un rapporto schietto e sincero

Prima di essere il “padre della leggenda dei Los Angeles Lakers”, Joe è stato il padre del giovane Kobe. E come accade spesso in famiglia, non sempre le cose vanno come dovrebbero. Il loro legame è la pallacanestro: i consigli, gli allenamenti e le gare di tiro tra una partita e l’altra. Joe ha accompagnato Kobe nel mondo in Nba seppur con qualche difficoltà legata alla vita privata. Un rapporto schietto e sincero che ha portato i due ad allontanarsi per un breve periodo. Discussioni risolte a in tribunale con dei processi e assenze che hanno lasciato il segno (come quella al matrimonio, all’ultima partita di Kobe e alla cerimonia del ritiro delle due maglie). Dopo quattro anni, il destino li ha rivoluti riavvicinare. Questa volta per sempre.

Vanessa Bryant: “Pochi ma buoni momenti trascorsi insieme”

Una ferita aperta per un feeling che non è mai davvero nato. Joe non ha mai apprezzato fino in fondo la decisione del figlio Kobe di sposare da giovanissimo Vanessa Laine. Un messaggio di rammarico e dispiacere – della moglie rimasta vedova dal 2020 – per un rapporto lentamente rovinato e forse mai pienamente ricucito negli anni. “Esprimo le mie condoglianze dopo aver saputo della morte di mio suocero. Abbiamo sempre sperato che le cose potessero essere diverse. E nonostante siano stati pochi i momenti trascorsi assieme (Joe) è sempre stato una persona dolce e carina da avere attorno. Kobe lo amava molto. Le nostre preghiere sono per la sua famiglia“.