Il Pd ha scelto: il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna sarà Michele De Pascale. È il 39enne attuale sindaco di Ravenna il candidato a prendere il posto di Stefano Bonaccini, che proprio oggi si è dimesso e martedì si insedierà al Parlamento europeo. Un clima di festa – tra applausi, abbracci e selfie – ha caratterizzato la direzione regionale del Partito democratico dell’Emilia-Romagna, riunita in via Andreini a Bologna, che ha preso la decisione all’unanimità.

De Pascale, in vista della prossima tornata elettorale, si metterà al lavoro per costruire “una coalizione larga“. “Sono molto onorato di aver ricevuto dal Pd questa investitura, già nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con tutte le forze della coalizione e le incontrerà nei prossimi giorni – ha dichiarato – e stiamo ricevendo anche tanti contatti da movimenti civici”. Parallelamente partirà anche la Fabbrica del programma, che su richiesta di De Pascale sarà “di coalizione e non di un solo partito”. “Ho chiesto a Vincenzo Colla di guidarla”, ha aggiunto De Pascale, che pochi giorni fa ha incassato l’endorsement dell’assessore allo Sviluppo economico della giunta Bonaccini che pure era tra i nomi “papabili” come candidato.

A sostenere De Pascale c’è il governatore uscente: “Conosco molto bene Michele De Pascale con lui siamo in buone mani” e se verrà eletto “sono convinto che farà meglio di me”, ha detto Bonaccini. “Questa è un’asticella troppo alta con cui iniziare – ha scherzato De Pascale – Con Stefano oltre a un apprezzamento per il suo lavoro, c’è un legame personale molto forte, da quando ero ragazzino. Ho sentito moltissimo il suo sostegno e ho apprezzato anche il messaggio di libertà che ci ha dato” per “costruire la Regione del futuro”. Quella di De Pascale sarà “una candidatura capace di costruire questa coalizione“, e il suo profilo “di indubbia capacità”, che “trova il suo spazio unanime nel Pd anche grazie al contributo importante che ha dato e che continuerà a dare Vincenzo Colla”, ha detto il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani.