Un uomo attaccato al cornicione di un palazzo cattura l’attenzione del vicinato. Qualcuno si preoccupa e chiama i carabinieri: “Vuole buttarsi dal balcone!”. E invece non era il caso di un tentato suicidio: si trattava, infatti, di un ladro in fuga. È la scena accadura la sera di domenica 7 luglio a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’uomo era sul cornicione di un palazzo in via San Catello, quando sono arrivati i carabinieri allertati per un possibile tentativo di suicidio.

La persona avvistata sullo stabile, infatti, era in realtà un ladro: Armando Cimmino, 36enne di Casola di Napoli. Già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso nel tentativo di fuga dopo essere entrato nell’appartamento di un uomo 70enne, che al momento della rapina si trovava a Sorrento. La casa è stata messa a soqquadro nel tentativo di rubare oggetti di valore. Dopo essere stato “salvato” dai vigili del fuoco, il ladro è stato arrestato per tentato furto: si trova attualmente in attesa di giudizio.

Foto d’archivio