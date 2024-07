Remco Evenepoel sfodera la prestazione da campione: è sua la settima tappa del Tour de France 2024, la cronometro individuale di 25,3 km da Nuits-Saint-Georges a Gevrey-Chambertin. Il belga, campione del mondo della specialità, ha fermato il cronometro in 28’52”, staccando di 12 secondi il secondo classificato, Tadej Pogacar. Già, lo sloveno è di fatto l’altro vincitore di giornata: conserva la maglia gialla e batte gli altri rivali, quelli in teoria potrebbero sfidarlo in salita. Non tanto Primoz Roglic, terzo a 34 secondi, quanto Jonas Vingegaard, che ha chiuso al quarto posto con un ritardo di 37 secondi da Evenepoel.

I nuovi equilibri

Evenepoel dimostra di poter dare spettacolo a questo Tour e di essersi già calato perfettamente nella parte di terzo incomodo nel duello annunciato tra Pogacar e Vingegaard. A cronometro ha confermato la sua superiorità rispetto ai rivali: per il belga l’unica incognita resta la tenuta sulle tre settimane e sulle lunghe salite, quando arriveranno prima i Pirenei e poi le Alpi. Evenepoel si giocherà molto del suo Tour già domenica, quando ci sarà la frazione di Troyes con i tratti in sterrato. Lì potrebbe guadagnare altro terreno Pogacar, che ha dominato l’ultima Strade Bianche. Per lo sloveno tutto finora sembra procedere come da programma, ma il Tour è ancora lunghissimo. E man mano che passano le tappe più spera di migliorare la sua condizione Vingegaard, al momento quello dei tre più attardato. Il vincitore delle ultime due edizioni della Grand Boucle deve evitare di perdere altri secondi prima delle vere tappe di montagna.

La nuova classifica generale

Tadej Pogacar ha mantenuto la maglia gialla di leader della classifica generale, anche se il suo vantaggio su Evenepoel si è ridotto a 33 secondi. Jonas Vingegaard rimane in terza posizione a 1 minuto e 15 secondi dal primo posto. Ecco la nuova classifica generale: