Il successo del partito di Farage, Reform, che è entrato in parlamento, ha scosso una parte dell’opinione pubblica britannica, ed ha oscurato il fatto che anche i Verdi hanno ottenuto lo stesso numero di seggi, 4. Quella del numero di eletti è una falsa equivalenza: a causa dell’uninominale secco, i seggi non riflettono la percentuale di elettori. I 4 deputati di Reform rappresentano il 14% dei votanti, 4.092.209; quelli dei Verdi il 6.8%, 1,939,509. Anche se non rappresentate, le istanze di Reform sono più condivise nel paese.

Ho chiesto a Kate Denkinson, giornalista esperta di movimenti populisti e di estrema destra nel Regno Unito, la sua analisi a caldo del fenomeno Reform. “La mia impressione al momento è che le persone che sono disilluse dai Tory, ma per qualsiasi motivo non riescono a votare laburista, hanno votato per Reform, sperando che siano quello che volevano che i Tory fossero: una proposta politica globalmente conservatrice, sul piano identitario, sociale e fiscale. Nei circoli di estrema destra, molto portati alle teorie cospirazioniste, si parla molto di conservatori diventati woke, che permettono che accadano cose che non dovrebbero accadere. I conservatori essenzialmente non sono così estremi come la gente vorrebbe. Gran parte del voto per Reform proviene da persone che sono in realtà più di estrema destra di quanto credano”.

Quale incarnazione dell’estrema destra?

Anti immigrazione, misogina, anti Lgbt… Il Covid ha colpito molto i conservatori perché tanti di queste galassie cospiratorie sono anti-vax. E anche se di recente i Tories sono diventati più tradizionalisti sui diritti trans, questi elettori, non si fidano più di loro. La gestione del Covid e la Brexit hanno mostrato alle persone che non si possono fidare dei Tories sui grandi temi, quindi ora le persone non si fidano di loro nemmeno sulle piccole.

E qual è il loro ideale Regno Unito?

L’immagine da fiaba del Regno Unito degli anni ’50. È quello spirito postbellico, quel cane bulldog combattente. L’idea di ruoli di genere molto rigidi, l’idea della famiglia come una: un papà, una mamma, due bambini. Il maschio lavoratore come modello ideale, il che è abbastanza interessante perché sono molto anti-comunisti, ma celebrano il proletario rispetto all’uomo istruito.

E qual è il loro status socioeconomico e livello di istruzione?

Varia. Hai molti uomini d’affari autodidatti, quindi quel tipo di ragazzi che si vedono come ‘sai, ho costruito la mia attività con le mie forze, bla bla bla’. Hai anche una grande componente della classe operaia, e questi che tendono ad essere i più arrabbiati, perché sono stati fregati da ogni governo, nessuno ha fatto del bene alla classe operaia in questo paese. E il Covid, la Brexit, hanno completamente rovinato le persone a basso reddito nella società. E anche se non credo che Reform farà qualcosa per aiutarle, almeno sta promettendo che lo farà, dice, possiamo fare meglio di così. Sta parlando con loro, li considera. Farage fa il suo sketch da uomo del popolo, che non è perché è un banchiere uscito dalle scuole private, e non è migliore di tutti gli altri, ma questa gente gli crede.

Un recente sondaggio vedeva Reform come secondo partito fra i 16-17enni, primo a pari merito con il Labour fra i maschi. Commissionato dal Sun, quindi con utenza più working class, ma è un fenomeno che stai vedendo anche tu?

Non tanto fra le ragazze, ma vedo molti giovani uomini. diciamo tra i 16 e i 20 anni, diventare disillusi per le ragioni che ho appena detto. E molti di loro, quelli che sono troppo giovani per votare, vedono le attività dei loro padri chiudere. Stanno crescendo attraverso un sistema educativo che non ha fatto nulla per loro. E molti di loro sono gli stessi ragazzi che verranno risucchiati, che erano stati precedentemente risucchiati dall’estrema destra. Sono disillusi dalla società. Il governo non parla per loro, o così sentono. Il partito conservatore è così lontano, sono quasi tutti privatamente istruiti, questo tema non li riguarda. Hanno decimato le piccole imprese, hanno decimato l’istruzione… Questi ragazzi non hanno prospettive. E quindi quando Reform promette di nuovo di valorizzare la classe operaia rispetto alla classe istruita, e non pubblicizzano mai il fatto che ci sono ragazzi della classe operaia nelle università o che raggiungono posizioni di potere elevato; enfatizzano sempre che sono le élite liberali di sinistra a ottenere tutto questo Come l’estrema destra, creano una divisione che non è necessariamente lì, presentano l’istruzione come l’area per le élite della classe media e così via, e dicono, ehi, non preoccupatevi, perché con noi sarà di nuovo ok essere un lavoratore….stanno offrendo a questi ragazzi un futuro.

Qual è la differenza tra Reform e l’estrema destra?

È una linea molto sottile. Per certi versi Reform è meno apertamente razzista, non è particolarmente antisemita, cosa che si trova quasi sempre nei i gruppi di estrema destra, e hanno posizioni simili su istruzione e immigrazione, anche se non sono cosí estremisti. Le loro politiche sono molto, molto simili all’estrema destra, ma le stanno vendendo in un modo diverso.

Quali strumenti stanno usando? Social media o presenza fisica?

Reform è interessante, usa entrambi e sono molto bravi con i social media. Hanno una forte presenza online e usano meme o video sciocchi: Farage è molto bravo con le dichiarazioni brevi, che divertono e convincono. È un buon uomo d’affari perché non ha paura di sembrare stupido. Fa un video sciocco con alcuni adolescenti e improvvisamente tutti pensano che sia un tizio davvero simpatico, uno come te, con cui puoi andare al pub. Nessuno lo pensa di Sunak o Starmer. Anche se in UK c’è un rapporto diretto con il proprio deputato, i parlamentari in generale sono visti come lontani e intoccabili e invece questi elettori vogliono mandare a Londra qualcuno che nella loro testa è come loro. È una cosa che la sinistra deve imparare a fare più velocemente, invece è indietro rispetto alla destra e all’estrema destra su questo tipo di comunicazione

Ci sono delle convergenze dirette fra Reform e l’estrema destra?

Reform non è cosí stupida da legarsi a Britain First, ma online Britain First ha detto ai suoi: visto che non potete votare per noi, votate per loro, perché comunque una presenza simile in parlamento normalizza la loro ideologia. Per ora però non ho visto connessioni dirette.

Cosa deve fare il Labour per fermare la loro influenza?

Semplicemente prendersi cura dei bisogni che Reform sta esprimendo. Essere intelligente, parlare alla propria gente, guardare con attenzione a cosa sta facendo Farage, senza spocchia. Non sto dicendo di partecipare a I am Celebrity come ha fatto lui, ma di ascoltare veramente le persone di cui stai parlando: non parlare DELLA classe operaia, ma parlare CON la classe operaia, farsi coinvolgere, e interessarsene davvero.