Due sezioni del carcere di Sollicciano a Firenze sono in rivolta. Secondo quanto apprende l’Ansa sono state appiccate anche le fiamme: sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco. Allertate prefettura e questura: le forze di polizia sono al momento all’esterno del carcere. A fare da detonatore sembra sarebbe stato il suicidio di un detenuto ventenne, di origine tunisina. Ci sarebbero poi anche le condizioni del carcere: c’è stato pure un esposto alla procura di una cinquantina di detenuti, per le cimici e per il problema della mancanza di acqua.

Il detenuto che si è tolto la vita si è impiccato nella cella mentre l’altro recluso era in sala colloqui. Avrebbe dovuto finire di scontare la pena nel novembre 2025. “Si tratta dell’ennesimo atto di una drammatica e lunghissima strage che si sta perpetrando negli istituti di pena italiani” dice Luca Maggiora, presidente della Camera penale di Firenze.