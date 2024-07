Visto attraverso i più importanti mass-media televisivi o della carta stampata, quello a cui stiamo assistendo ormai da mesi nei corridoi del potere politico americano e nei dibattiti pubblici sembra un film di Spielberg o una puntata di Star Trek o di Attacco al Potere. Si tratta invece della campagna per il nuovo Presidente degli Stati Uniti durante una crisi geopolitica con due grandi conflitti e che sta rasentando il rischio di una Terza Guerra Mondiale.

Al Congresso Usa intanto contro ogni logica elettorale e militare, democratici e repubblicani chiedono in modo bipartisan che il tema UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) venga affrontato seriamente, svelando così l’importanza del più grande segreto: la presenza sul pianeta di altri e la Non Human Technology. Le varie falle sviluppatesi con fughe di notizie precise e credibili, provenienti da fonti di apparati di intelligence, sembrano confermare i luoghi comuni sugli Ufo, un argomento misterioso ed un fenomeno planetario.

Negli Stati Uniti i protagonisti sono adesso i parlamentari diventati noti come le nuove star televisive. Sul tema sono intervenuti il leader della maggioranza del Senato, Chuck Schumer, e il collega Mike Rounds, Marco Rubio, la Gillibrand, John Stewart, Tim Burchett, Robert Garcia solo per citarne alcuni, oppure il famoso avvocato del Watergate Daniel Sheehan e i giornalisti come Ross Coulthart, Tucker Carlson. Lue Elizondo, ex direttore del AATIP, e Chris Mellon, già Vice Assistente del Segretario alla Difesa per l’Intelligence, continuano ad pubblicare documenti sempre più forti: l’ultimo riguarda un caso tuttora “classificato” come recupero di un Ufo il 21 maggio del 1953 a Kingman in Arizona (11 mesi dopo il Carosello su Washington).

Il processo di Disclosure è ripartito con forza – dopo che si era arenato con l’arrivo di Kirkpatrics alla direzione della Aaro (l’agenzia del Pentagono sugli Ufo, ndr) – e ha prodotto un rapporto considerato non attendibile. Non è un caso che il rapporto della Aaro non sia stato approvato dal direttore della comunità d’intelligence degli Stati Uniti, Avril Haines. In parallelo l’intervista concessa da Karl Nell all’evento Salt iConnections di New York del 21 maggio scorso ha avuto ricadute importanti nel dibattito sugli UAP, suscitando un notevole scalpore per le sue alte credenziali: Nelle ha confermato tutte le affermazioni rilasciate dai diversi whistleblower, avvalorando l’esistenza di un’intelligenza non umana che interagirebbe con alcuni settori dell’umanità. Questa interazione non è nuova ed è in corso e ci sono persone non elette nel governo che ne sono consapevoli.

Ultimo episodio la clamorosa notizia che all’aeroporto di Langley sciami di oggetti compiano indisturbati missioni di intelligence. Come pure operano indisturbati sopra centrali nucleari. Cinesi? Russi? La Spectre? Poi si scopre che tale attività era già stata rilevata fin dagli anni 60. Tutto questo in momento di massima crisi e instabilità politico/militare su scala planetaria.

Stiamo dunque assistendo ad una nuova fase della ricerca del fenomeno-problema Ufo/Uap. Adesso anche la ricerca ufologica viene coinvolta in dibattiti parlamentari con l’inserimento come “altra fenomenologia” della geopolitica. La partecipazione al Congresso Usa, ma anche quelli avvenuti nel Parlamento del Brasile poi del Messico, di quello recentissimo a Bruxelles nel Parlamento Europeo, con una delegazione di ufologi di vari paesi e adesso anche in Giappone rappresenta una importante novità. Probabilmente scelta non ottimale per tempistica, con il mondo vicino all’Armageddon e l’orologio dell’Apocalisse a soli 90 secondi alla mezzanotte, meriterebbe una spiegazione plausibile e più credibile alla umanità tutta.

Forse per questo il titolo dato al Simposio Mondiale sugli Ufo, dei primi di giugno a San Marino: “Ufo, esiste vita intelligente sulla Terra?”.