Un aereo dell’Air Europa è stato colpito da una turbolenza che ha provocato almeno 30 feriti nelle prime ore di stamani. Secondo le informazioni del portale G1, il volo, che viaggiava dalla Spagna all’Uruguay con 325 passeggeri, ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Natal, in Brasile.

Il volo Ux 45 era partito da Madrid alle 23.55 (ora locale) del 30 giugno ed era diretto a Montevideo, la capitale dell’Uruguay, ma è atterrato sul suolo brasiliano nelle prime ore di stamani.

In un comunicato, l’ufficio stampa di Air Europa ha confermato che dei 325 passeggeri a bordo, sette sono stati curati per ferite più serie e gli altri hanno riportato lesioni di minore entità. I feriti hanno battuto la testa o riportato traumi alla colonna vertebrale a causa dei movimenti dell’aereo. Sono stati portati all’ospedale Monsenhor Walfredo Gurgel, a Natal. Il loro stato di salute non è stato ancora reso noto.

Zurich Airport Brasil, la concessionaria che gestisce l’aeroporto internazionale di Natal, ha dichiarato alla stampa che l’aereo Air Europa è atterrato alle 2.32 e che sono stati attivati i protocolli di servizio per questo tipo di eventi, mentre la compagnia Air Europa ha riferito su X che un aereo “decollerà da Madrid per prendere i passeggeri e proseguire il viaggio verso l’Uruguay”. “I nostri clienti saranno trasferiti a Recife, dove soggiorneranno per poi raggiungere Montevideo”, ha comunicato Air Europa, aggiungendo poi che “tutte le persone che hanno richiesto assistenza medica sono assistite nei centri di Natal”. “Il personale Air Europa si sta recando a Natal e Recife per dare maggiore attenzione ai nostri clienti”, ha sottolineato la compagnia.

Notizia in aggiornamento