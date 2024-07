Chiesto il processo per il professore accusato di aver molestato dieci alunne di soli 11 anni. Questa la decisione della Procura di Roma che ha optato per la richiesta di rinvio a giudizio per l’uomo, quarantatreenne, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Le molestie, secondo quanto riportato dagli inquirenti, sarebbero avvenute tra il dicembre del 2022 e il maggio del 2023 presso un istituto paritario dell’area nord di Roma e sarebbero state più volte reiterate.

Chiamare le giovanissime alunne alla cattedra per interrogarle o correggere i compiti era la scusa utilizzata dal docente per mettere in atto le molestie. Nella prima fase delle indagini, per il professore sono stati già disposti gli arresti domiciliari, oltre a una interdizione dall’esercizio della professione della durata di 12 mesi.