Il Canton Ticino sta affrontando gravi conseguenze per i recenti nubifragi che hanno colpito la regione. La Polizia cantonale ha confermato il ritrovamento dei corpi di tre persone in una zona colpita da una frana a Fontana, in Vallemaggia. Mentre una quarta persona è ancora dispersa e sono in corso le ricerche nella zona di Val Lavizzara. Le operazioni di soccorso sono complicate dalle condizioni meteorologiche avverse che hanno causato, nella notte, il crollo del ponte di Visletto e interruzioni nella comunicazione elettrica nelle valli di Bavona, Lavizzara e Campo.

La situazione ha richiesto l’evacuazione di una colonia estiva a Mogno, dove sono presenti circa settanta persone, e si stanno valutando le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti a un torneo di calcio a Peccia, dove sono presenti circa 300 persone. Non si segnalano feriti in entrambi i casi, ma le autorità stanno monitorando da vicino l’evolversi della situazione.

Parallelamente, anche in altre aree della Svizzera e in Francia si registrano problemi a seguito dei temporali. Che hanno investito prima la regione di Ginevra dalle 21.00 di ieri, e si sono poi spostati a est verso il Vallese e infine verso l’alto Ticino. Insolitamente alto il numero di fulmini generato, soprattutto prima della mezzanotte: 13 mila quelli registrati in tutto il Paese. Violente anche le raffiche di vento che in alcune aree hanno raggiunto i 120 chilometri orari.