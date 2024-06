L’animo da attaccante di razza non l’ha mai perso, anche lontano dai campi. Vedere per credere: basta accendere il televisore su Canale 5. Tra i protagonisti del reality show “Temptation Island”, infatti, c’è l’ex calciatore del Foggia Simone Dell’Agnello. Un tempo bomber di razza, oggi tentatore del programma televisivo condotto da Filippo Bisciglia. Dal settore giovanile dell’Inter all’esperienza televisiva il passo è breve: l’ultima avventura su un campo di calcio risale allo scorso novembre, con la maglia del Budoni, in Serie D.

Le giovanili con l’Inter, l’esperienza in Puglia e il dilettantismo

Oggi è un tentatore, ma 14 anni fa condivideva lo spogliatoio con Milito e Javier Zanetti in Champions League: questa la carriera di Simone Dell’Agnello. Eppure, con le giovanili del club nerazzurro era considerato una tra le tante giovani promesse (poi, mai sbocciata). Livorno, Sudtirol, Barletta, Savona e Cuneo: poca Serie B e qualche presenza in Lega Pro. Poi, la prima avventura (vincente) in Serie D con la maglia del Como. Dopo lo sfortunato trasferimento all’Arezzo, il classe 1992 è stato (solo apparentemente) il colpo di mercato del Foggia nella stagione 2020/2021. L’investimento, però, si rivela un mezzo flop. Grosseto, Seregno e Franciacorta sono l’epilogo di qualcosa che non è mai nato. Ufficialmente ancora in attività, Dell’Agnello è attualmente svincolato. Al contrario del mondo televisivo. Capello ossigenato, tatuaggi e fisico statuario. Forse il fiuto del gol l’ha perso. Ma finché ne avrà l’occasione, Dell’Agnello non smetterà mai di attaccare. Nel calcio, come nella vita.