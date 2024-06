Una scossa di terremoto di magnitudo 7.2 ha colpito il Perù, al largo della sua costa meridionale, a circa otto chilometri a ovest di Atiquipa e circa 600 a sud della capitale Lima. Il sisma è avvenuto alle 00:35 ora locale, facendo scattare l’allerta tsunami in alcune zone marittime del Paese. Secondo lo United States Geological Survey è stato registrato a una profondità di 28 chilometri. Il centro di allerta tsunami del Pacifico ha segnalato che potrebbero verificarsi possibili onde anomale, di altezza compresa fra uno e tre metri, su alcune coste.

Dopo la prima forte scossa di terremoto ne sono seguite altre due, di magnitudo 4.4 e 4.7. Secondo il primo ministro peruviano Gustavo Adrianzén al momento non ci sono morti: “Stiamo appena finendo di analizzare i rapporti preliminari che ci dicono che non ci sono morti, e stiamo monitorando l’impatto sulle infrastrutture”, ha detto alla radio Programas del Perú, secondo l’agenzia di stampa peruviana Andina. Nelle località costiere di Lomas e Chalas i residenti sono stati evacuati temporaneamente in zone lontane dalla costa a causa del rischio tsunami. Inoltre, si sono verificate frane che hanno bloccato la circolazione dei mezzi.

Articolo in aggiornamento