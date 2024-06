Il sultano del Brunei ha messo gli occhi su villa Certosa: la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, in Sardegna, potrebbe entrare a far parte dell’enorme patrimonio di Hassanal Bolkian, 77 anni, l’uomo al vertice della monarchia assoluta islamica che governa l’isola del Borneo. La villa di 4500 metri quadri, con 126 stanze e un parco di 120 ettari, è stata messa in vendita dopo la morte del fondatore di Forza Italia, al prezzo di cinquecento milioni di euro. L’enorme somma però non è in grado di impensierire il sultano, proprietario – tra le altre cose – di 452 Ferrari, cinquecento Rolls Royce e decine di modelli unici per un totale di settemila veicoli, dal valore complessivo di cinque miliardi di dollari.

Secondo alcune indiscrezioni, Bolkian ha già fatto un sopralluogo di persona a Villa Certosa, probabilmente durante la crociera per le nozze di suo figlio Adbul Mateen, che ha voluto fare il giro del Mediterraneo, affacciandosi anche sulla Sardegna, in compagnia della sposa e di una ristretta e selezionata cerchia di invitati. Nella residenza si trova al momento Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, e a breve dovrebbe raggiungerlo anche la sorella Marina, primogenita dell’uomo di Arcore.

Tra i potenziali acquirenti, il nome del sultano è quello che circola da tempo con più insistenza. Ma a farsi avanti potrebbero essere pure altri miliardari arabi e statunitensi, oltre ad alcuni gruppi alberghieri internazionali, tutti intenzionati a valutare l’acquisto della dimora che ha ospitato gli uomini più potenti al mondo (tra cui l’ex presidente degli Stati Uniti George Bush, l’ex premier britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin). Nonostante la riservatezza, inoltre, si è appreso che le trattative si stanno svolgendo anche da remoto.