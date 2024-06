“Posso darvi la mia parola: non correrei se non credessi con tutto il mio cuore di poter fare questo lavoro”. Il giorno dopo il disastroso confronto tv con Donald Trump, Joe Biden deve difendersi. Mentre negli Stati Uniti il tema del suo passo indietro e dei possibili sostituti occupa le pagine di tutti i giornali, l’inquilino della Casa Bianca non molla, lotta per la sua ricandidatura e assicura di essere ancora mentalmente in grado di guidare il Paese. “Non faccio più dibattuti bene come prima”, ma assicura che deve vincere le elezioni per il bene del Paese: “Al voto è in gioco la vostra libertà, la vostra democrazia e l’America”.

Dopo il disastro di giovedì sera, quando nel corso di tutto il dibattito con Donald Trump è apparso confuso, assente e impacciato, permettendo all’avversario di incalzarlo e schernirlo in diretta tv nazionale, ora il Dem è costretto a recuperare la fiducia dei cittadini americani dimostrando di poter ancora sedere nello Studio Ovale. “So come fare questo lavoro – ha aggiunto – Non correrei di nuovo se non credessi di poterlo fare. Non sono giovane, per dire una cosa ovvia. Non cammino bene come prima. Non faccio più dibattiti bene come prima. Ma so come dire la verità e come fare questo lavoro”, ha detto in North Carolina, apparentemente molto più in forze rispetto al dibattito di 24 ore prima.

Così in forze che torna all’attacco del suo avversario, ricordando che chi insidia il suo posto alla Casa Bianca è una persona condannata nel processo contro la pornostar Stormy Daniels: “L’unico criminale condannato sul palco ieri sera era Donald Trump – ha detto – Non ha rispetto per le donne e per la legge”, ha detto nel corso del comizio assicurando che farà della Roe V. Wade, la storica sentenza della Corte Suprema che legalizzò l’aborto negli Stati Uniti, una delle leggi dello Stato. “Da ieri sera abbiamo imparato che Trump non accetterà il risultato delle elezioni come ha fatto nel 2020”. E sulla politica internazionale conferma la linea dura contro Putin: “Ci opporremo a Putin e difenderemo la democrazia, che è quello che è in gioco” alle elezioni.

Trump ha dichiarato che, a suo parere, sarà comunque Biden il suo avversario alle prossime elezioni. Anche se i Repubblicani si stanno già muovendo per chiederne la rimozione prima della fine del suo mandato. Lo speaker repubblicano della Camera, Mike Johnson, ha affermato che il governo dovrebbe discutere l’ipotesi di invocare il 25esimo emendamento che consente di rimuovere un presidente, con la maggioranza dei voti dei suoi ministri, per incapacità fisica o mentale. “Chiederei ai membri del governo di indagare nei loro cuori – ha aggiunto – E speriamo che facciano il loro dovere, così come noi tutti cerchiamo di fare il nostro dovere per fare del nostro meglio per il popolo americano. Questi sono momenti fatidici”.