Un’enorme voragine si è aperta in un campo da calcio ad Alton, in Illinois (Usa). A riportarlo è la redazione britannica di Sky News. È accaduto mercoledì. Le immagini, che sono state riprese da un drone, mostrano una gigantesca dolina, profonda 30 metri, che si è creata al Gordon Moore Park, proprio all’altezza del centrocampo. Una voragine che, dai video trasmessi sui social, inghiottisce anche un palo della luce. Secondo le prime indagini, a causarla è stato il cedimento in superficie di una miniera. E a confermarlo sono anche i media locali che riportano il comunicato della New Frontier Materials, la società che gestisce la miniera: si è verificato “un cedimento superficiale“.

WATCH: A massive sinkhole swallows up a light pole at a soccer field in Alton, Illinois. Credit: Alton Parks and Recreation Click to learn more: https://t.co/YfzmZnYuEX pic.twitter.com/SZ1oqjra7f — KMOX St. Louis News (@kmoxnews) June 26, 2024

“Nessuno era in campo in quel momento e nessuno è rimasto ferito. Questa è la cosa più importante”, ha detto in un post Facebook David Goins, il sindaco di Alton. Una “fortuna” dato che, solo la settimana scorsa, sullo stesso terreno e per tutti i giorni dalle 9 alle 11, si è tenuto il Marquette Explorers Soccer Camp. “La settimana scorsa a quell’ora, avevamo dalle 60 alle 70 persone su quel campo”, ha detto Brian Hoener, direttore atletico della Marquette Catholic High School all’Alton Telegraph. Il quotidiano locale, inoltre, fa sapere che le autorità hanno bloccato l’intera aerea e chiuso le strade vicine.