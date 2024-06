Il gigante Red Bull irrompe nel mondo del ciclismo e ha un obiettivo chiaro: arrivare presto a dominare il mondo delle due ruote, come sta già facendo da anni in Formula 1. Il nuovo team, Red Bull Bora Hansgrohe, è pronto a un debutto in grande stile: il Tour de France 2024, che comincia sabato da Firenze. La squarda, frutto di una collaborazione tra Red Bull e la già esistente Bora Hansgrohe, si presenta così: “Puntiamo al vertice, senza compromessi, con l’obiettivo di diventare il brand ciclistico più iconico“. Parola dal direttore Ralph Denk.

Esordio al Tour de France

Il primo banco di prova sarà il Tour de France 2024. La squadra schiererà il suo leader, Primoz Roglic, affiancato da altri corridori di alto livello come Aleksandr Vlasov, Jai Hindley e l’italiano Matteo Sobrero. Recentemente, Roglic ha dominato il Giro del Delfinato, vincendo sia la classifica generale che quella a punti: ad oggi è forse il candidato numero uno – visti i dubbi sulle condizioni di Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel – per tentare di contrastare il progetto visionario di Tadej Pogacar: completare la doppietta Giro-Tour, impresa che non riesce dal 1998 con Marco Pantani. Insomma, il nuovo team promette subito di lottare almeno per il podio del Tour. Ed è bene assortito anche per le vittorie di tappa, con il trio Danny van Poppel, Marco Haller e Nico Denz.

Strategia a lungo termine

Il progetto Red Bull Bora Hansgrohe non si limita ai Grandi Giri o alle classiche. Il team intende sviluppare anche una squadra under-23, con l’obiettivo di scoprire e valorizzare giovani talenti che possano diventare le future star del ciclismo mondiale. Come detto, la multinazionale della bevanda energetica promette di aver messo le basi per un progetto ambizioso. L’obiettivo è già stato dichiarato: diventare un punto di riferimento nel ciclismo internazionale. Per le vittorie e non solo, vista la collaborazione di Hugo Boss come fashion style partner del team. Questo Tour de France sarà solo il primo passo.