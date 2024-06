L’abbraccio con una sconosciuta, poi la sorpresa. Un uomo di 70 anni è stato derubato del suo orologio Rolex nella giornata di ieri, 24 giugno, nella zona della stazione Centrale a Milano. Il furto è avvenuto intorno alle ore 14 ed è stato eseguito, come da lui riferito, da una ragazza, avvicinatasi con fare affettuoso, poi abbracciandolo e infine dileguandosi con lo stesso calore. Il tutto nel giro di pochi istanti. Il 70enne ha denunciato l’accaduto agli agenti del commissariato Garibaldi Venezia, che quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare niente: la ladra era già scappata con il bottino, un Rolex Hulk dal valore di circa 10mila euro, e non si esclude che l’abbia fatto a bordo di un’auto guidata da un complice.

Questo però è solo l’ultimo furto di una lunga serie. Nel fine settimana passato altri due episodi simili. Il primo il 21 giugno, verso le ore 16.30: un ragazzo di origini cinesi, di 29 anni, è stato assalito da tre uomini che gli hanno immobilizzato il polso e portato via un Rolex Yacht Master dal valore di 30mila euro. Il secondo meno di 24 ore dopo in via Marghera, dove una 90enne è stata minacciata da una donna armata di coltello che le ha poi strappato un orologio da 7mila euro.