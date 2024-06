Attimi di follia al Bare Knuckle Fighting Championship in Florida. Durante il combattimento di boxe a mani nude tra il pugile cubano Alberto Blas e l’americano Keith Richardson, quest’ultimo si è avventato ferocemente contro l’arbitro per picchiarlo senza alcun motivo, convinto che lui fosse l’avversario. Uno stordimento dovuto – molto probabilmente – ai colpi vincenti inferti da Blas. Mentre il cubano era impegnato ad esultare per il successo ottenuto, l’ex combattente di MMA Richardson si è scagliato contro l’arbitro Burgos, in pieno stato di confusione.

Richardson perde la testa sul ring

Messo due volte al tappeto da Alberto Blas, il pugile Richardson è stato stordito dal cubano. Colpi che hanno provocato la follia sul ring: allontanato dopo aver subito il colpo del k.o. dall’avversario, Richardson ha poi aggredito l’arbitro: è stato necessario l’intervento del suo team per fermare il raptus improvviso.

Scary scene at BKFC 62. Keith Richardson gets TKO’d and instinctively tries to fight the referee. #BKFC62 pic.twitter.com/634dghzAFK — FULL SEND MMA (@full_send_mma) June 22, 2024

Si tratta della prima sconfitta per Richardson nel torneo BKFC. Al termine del match, durante la conferenza stampa, il pugile ha addirittura usato l’ironia per commentare quanto successo sul ring: “Era da molto tempo che non perdevo, mi riorganizzerò e potrei fare un altro tentativo contro quell’arbitro. Lui non voleva lo scontro, lo avete salvato”.