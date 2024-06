Sembra che il Primo Ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sia determinato a essere l’opzione “imposta” sull’amministrazione Biden, che negli ultimi mesi ha cercato di indebolirlo, sia aprendo linee dirette con il suo rivale Gantz, sia esercitando pressioni interne ed esterne. Tuttavia, finora, Netanyahu continua a dimostrare la sua abilità di camminare sul filo del rasoio.

Le dimissioni di Gantz dal governo di guerra israeliano il 10 giugno sono state, in sostanza, un evento che avrebbe dovuto avviare un vero cambiamento nello scenario politico israeliano, indebolendo Netanyahu e riconoscendo il suo fallimento nella gestione della situazione attuale, specialmente con la fine del consiglio di guerra nella sua vecchia forma. Prima di allora, la tempistica dell’operazione per liberare con la forza quattro ostaggi, nel giorno fissato da Gantz per il ritiro dal governo israeliano, aveva sfibrato la carta del ritiro e contenuto la sua influenza, anche se temporaneamente.

Dal primo giorno di questa guerra, Netanyahu si è concentrato sulla creazione di una scena di recupero degli ostaggi con la forza, raggiungendo il proprio obiettivo nel giorno in cui avrebbe dovuto iniziare il processo di rovesciamento del suo governo.

La sopravvivenza di Netanyahu a questa crisi non significa la fine delle sfide che deve affrontare, al contrario. Sebbene il suo governo goda di stabilità con voti di supporto nella Knesset, la richiesta dell’opposizione di elezioni il prossimo settembre potrebbe risultare difficile da superare e contemporaneamente aumentare la pressione su Netanyahu a livello personale, specialmente di fronte all’opinione pubblica internazionale.

Alla fine, Netanyahu potrebbe essere costretto a rispondere alla questione della sovranità democratica del paese accettando le elezioni. Nella fase attuale, la fuga di Netanyahu dalle pressioni centriste nel governo potrebbe spingerlo ad adottare una politica di compiacimento verso la destra, nonostante i limiti nel soddisfare eccessivamente questa fazione. Questo è particolarmente vero dato il crescente disagio per la prospettiva di una guerra aperta indefinita o del passaggio a nuovi fronti, e il rifiuto deciso di accettare qualsiasi soluzione.

A livello internazionale, la vera pressione potrebbe provenire dall’amministrazione americana, che si sta preparando anch’essa per le prossime elezioni. Questo significa che la guerra a Gaza e le questioni del Medio Oriente diventeranno inevitabilmente un importante materiale elettorale. Questa amministrazione cercherà di presentarsi come capace di ottenere risultati, dal fermare la guerra al contenimento dei fronti, fino al lancio del processo di pace regionale. Tuttavia, tutti sanno oggi che la maggior parte dei fronti sono ancora aperti e qualsiasi processo di pace regionale richiede una parte israeliana. Pertanto, Netanyahu comprende perfettamente che essere rimosso dal governo in questo momento potrebbe non essere nell’interesse di alcun accordo regionale.

La sua strategia nella prossima fase potrebbe concentrarsi non sul rifiuto di tenere elezioni in Israele, ma sul lavoro per posticiparle dopo quelle americane, con un chiaro focus sui negoziati con l’opposizione israeliana e la magistratura in modo fa ottenere garanzie riguardo al suo futuro in caso di sconfitta.

Vista la situazione le priorità attuali per il governo israeliano sono molteplici. Da un punto di vista della sicurezza, la più importante è ridisegnare la geografia della sicurezza del valico di Rafah e dell’intero corridoio di Filadelfia. Questo ha iniziato a prendere forma con la distruzione del valico da parte palestinese, implicando che sarà sottoposto in futuro a un processo di riabilitazione completo, soggetto ai nuovi accordi di sicurezza che il governo israeliano cerca di imporre come parte della fine della guerra a Gaza.

Da un punto di vista pratico, i prossimi mesi presenteranno grandi sfide per l’amministrazione americana. Attualmente, essa sta ripresentando la prescrizione pre-7 ottobre, il “Piano di Pace Regionale”, come una delle soluzioni pratiche alla situazione attuale. Nonostante ciò, tutti riconoscono che le complessità sul terreno, sia a Gaza che su altri fronti, sono troppo grandi per essere risolte attraverso il piano di pace di Washington.

Dal momento in cui è stata presa la decisione di entrare in guerra a Gaza, le proposte di pace americane hanno perso il loro fascino agli occhi di tutte le parti. Di conseguenza, l’incapacità di fermare la guerra a Gaza attraverso strumenti diplomatici all’interno di un accordo regionale implica un alto livello di coinvolgimento sul fronte libanese e un’alta possibilità di escalation. Questa situazione manterrà l’amministrazione americana completamente dipendente dagli sviluppi degli eventi, privandola di qualsiasi capacità di spingere per un processo di insediamento o di pace regionale.

Questo potrebbe successivamente costringere gli Usa a concentrarsi più sull’aspetto militare che su quello politico, specialmente in caso di transizione a una guerra aperta con Hezbollah e l’escalation prevista in Yemen.