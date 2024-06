Un weekend senza sosta. Dopo la semifinale di sabato pomeriggio – vinta contro il cinese Zhang in due set (6-4, 7-6) – Jannik Sinner scende in campo per la finale all’Atp 500 di Halle, la sua prima sull’erba. Domenica davanti a sé troverà Hubert Hurkacz, numero 9 del mondo e suo grande amico fin dal debutto nel circuito. In questo torneo i due hanno giocato insieme anche il doppio, dove però si sono arresi ai quarti di finale contro la coppia francese Reboul-Doumbia. Ora si affronteranno per il trofeo del singolare.

Amici-avversari – Sinner, alla quarta finale del 2024, e Hurkacz si sono affrontati quattro volte e il bilancio è in perfetta parità: due vittorie a testa. Il primo incontro è stato nel 2021 nella finale del Masters 1000 di Miami, che il polacco si è aggiudicato in due set. Qualche mese più tardi si sono trovati a Torino, precisamente alle Atp Finals, quando l’altoatesino si è imposto con un doppio 6-2. Nel 2022 la vittoria del polacco nei quarti a Dubai e, un anno più tardi, ecco il secondo trionfo di Sinner ai sedicesimi di Montercarlo in 3 set.

Dove vederla – Adesso il quinto faccia a faccia che assegnerà il trofeo del torneo tedesco. L’appuntamento al Gerry Weber Stadion è alle ore 14 di domenica. Il match sarà visibile in diretta tv sul canale Sky Sport Tennis del bouquet Sky e anche in streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go per coloro che hanno un abbonamento al pacchetto sport.