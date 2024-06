È accusato di tentata estorsione ai danni della sua ex fidanzata: secondo l’accusa avrebbe minacciato di diffondere sul web dei video di rapporti sessuali se lei non avesse smesso di chiedergli che fine avesse fatto un orologio di valore di sua proprietà. Protagonista della vicenda è il 34enne Andrea Di Gennaro: è il figlio di Antonio, ex calciatore del Bari e della Nazionale e oggi commentatore agli Europei di calcio. Anche il figlio è un calciatore, con esperienze nelle squadre del Martina Franca e Vigor Trani.

Adesso è a processo per un vicenda che risale a luglio del 2017. In quel periodo la ragazza avrebbe dimenticato il suo orologio, un Rolex, sul tavolo della tavernetta di casa del suo fidanzato. Orologio che, secondo la giovane, sarebbe sparito in circostanze poco chiare. Tra i due la relazione volge verso la conclusione e la ragazza più volte chiede ad Andrea Di Gennaro di riavere l’orologio. La minaccia di diffondere il video sarebbe stata rivolta alla ex durante una lite tra Di Gennaro, la donna e il fratello di quest’ultima. Alla richiesta della ragazza di cancellare quei filmati, il 34enne avrebbe risposto – davanti ad altre persone – che non lo avrebbe mai fatto perché così avrebbe potuto tenerla in pugno e rovinarle la vita. Da lì la decisione della ragazza di denunciare l’ex fidanzato. Intanto il processo al Tribunale di Lecce è arrivato quasi alla conclusione e la sentenza è prevista per il prossimo dicembre.

Foto di asmartinafranca1947.it