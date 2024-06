Sport e comunità Lgbtqia+. Due mondi un tempo abituati alla separazione ma legati da un filo conduttore rappresentato dall’informazione, capace di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e contrastare i discorsi d’odio. E’ il concetto alla base del seminario Giornalismo sportivo e persone Lgbtqia+, organizzato per il 28 giugno prossimo, dalle 9 alle 14, presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università Sapienza di Roma. Un evento che parte da un’idea di Gaynet, associazione di riferimento per il giornalismo e l’attivismo Lgbtqia+ sulla formazione e la comunicazione e promosso nell’ambito del progetto AGE-IT dell’Ateneo della Capitale, finanziato dall’Unione Europea e vede la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, Arcigay, Assist (Associazione Nazionale Atlete), Aics Dip. Lgbti (Associazione Italiana Cultura Sport), Ufficio Outsport di AiCS e della commissione Pari Opportunità AiCS.

Sport e persone Lgbtqia+ – Al centro del dibattito lo sport come fenomeno sociale che abbraccia gli ambiti dell’educazione, del benessere psicofisico, della comunicazione, dell’economia e dello spettacolo. Un terreno in cui orientamento sessuale e identità di genere investono sempre di più le cronache sportive. Basti pensare – ricorda Gaynet – al coming out di Jakub Jankto o agli sviluppi del caso Semenya. O ancora all’evoluzione della regolamentazione olimpica per le persone transgender e intersex.

L’esempio europeo – Un’attenzione che negli ultimi anni è fortemente cresciuta sia in Italia che in Europa attraverso un grande movimento di rinnovamento nello sport che vede una collaborazione tra società civile, associazione Lgbt+ e istituzioni dello sport. E Gaynet porta poi anche altri esempi concreti: i primi due temi della conferenza di apertura della Ewos 2023 – European Week of Sport – a Valencia sono stati gender equality in contrasto all’hate speech. Non solo. Sono diversi i Paesi del Vecchio Continente dove società sportive di alto livello intraprendono campagne sempre più mirate contro l’omotransfobia e il sessismo. Basti pensare alla UEFA che ha inserito il tema dell’omofobia nel progetto Outraged, un documentario del 2020 che è diventato programma educativo a livello giovanile.

La narrazione inclusiva nello sport – È l’informazione a giocare un ruolo fondamentale in questa narrazione. L’obiettivo è quello di promuovere una cultura del rispetto abbandonando ogni discorso d’odio. Un modo di parlare che ha anche una rilevanza diretta con quanto stabilito dall’articolo 5bis del Testo Unico dei Doveri del giornalista. Riportando l’esempio di Jakub Jankto, il cui coming out fece da detonatore a messaggi di scherno, anche sui media Gaynet riporta che ancora oggi in Italia il 41% delle persone Lgbt+ nello sport nasconde la propria identità.

Il corso e gli ospiti – Il seminario sarà suddiviso in panel di circa mezz’ora l’uno a coprire un arco di sei ore. Con una ricca partecipazione che vedrà, tra i tanti, anche quella di Rosario Coco, presidente Gaynet e Coordinatore Outsport; Roberto Baiocco, professore ordinario della Sapienza. E ancora Fabio Lucidi, prorettore alla Quarta Missione ed ai rapporti con la Comunità Studentesca. Ma anche Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei Giornalisti del Lazio, Ester Di Napoli, presidente commissione Pari Opportunità AiCS. Sempre per AiCS anche il presidente Bruno Molea. E a seguire: Alessandro Paesano, esperto di analisi dei media, Luisa Rizzitelli, presidente Assist, Marco Arlati, segreteria nazionale Arcigay con delega sport, Ivano Maiorella, direttore Giornale Sociale, il giornalista Michelangelo Bucci, Gabriel Corbelli, il responsabile Identità Alias AiCS, Luca De Simoni, responsabile sociale della Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) e Nicolò Zito, presidente Libera Rugby Club. Il corso è riconosciuto dall’Ordine dei Giornalisti del Lazio per il conseguimento dei crediti formativi (5 crediti deontologici).