Minosse è in arrivo sull’Italia. Non quello che la mitologia greca definisce il più celebre re di Creta, ma l’anticiclone africano che porterà con sé un’ondata di caldo con temperature che potrebbero superare i 40 gradi. Il picco si avrà in questi giorni di metà settimana e dopodiché, soprattutto a partire dal weekend, l’anticiclone inizierà a sgonfiarsi gradualmente per far tornare aria più fresca che darà vita anche a forti temporali.

In questa prima parte della settimana si verificheranno alte temperature e forte umidità. Le variazioni più importanti si avranno in particolare al centro e al sud, dove sono attesi picchi di 40/41 gradi in Sardegna e Puglia e 38/39° in Sicilia, Campania, Calabria e nell’entroterra per oggi, 19 giugno. Le città da bollino rosso saranno Firenze, Roma, Bari, Palermo con temperature variabili tra i 36 e i 39°. Al nord le temperature rimarranno più basse rispetto agli standard del resto d’Italia, ma il caldo sarà comunque molto afoso. Da sabato 22 giugno, invece, è atteso un calo. La morsa dell’anticiclone si allenterà per restituire cali termici soprattutto al nord e al centro, mentre al sud i valori saranno ancora molto elevati fino a domenica 23. In questi giorni potrebbero verificarsi anche dei rovesci.