È mancato Roberto Marchesi, politologo e giornalista, studioso di macroeconomia e blogger de ilfattoquotidiano.it dal 2013. Autore di due libri, ha vissuto per lungo tempo negli Stati Uniti; durante quel periodo si è impegnato anche politicamente, in particolare nelle problematiche dei migranti italiani all’estero.

Per i suoi scritti sul liberismo e la globalizzazione, oltre che per le attività di volontariato svolte, è stato premiato nel 2007 dal presidente Napolitano con la “Stella della Solidarietà” e nel 2021 è diventato Cavaliere della Repubblica, onorificenza di cui è stato insignito per volontà di Sergio Mattarella e della presidenza del Consiglio dei ministri.

Sul blog di questo sito si occupava di polemiche politiche e delle conseguenze dell’ultraliberismo sulla vita delle persone comuni, come gli squilibri nell’economia dei paesi industrializzati, la distruzione del welfare degli Stati più evoluti e la distanza tra i livelli di distribuzione del reddito. Nell’ultimo intervento, pubblicato lo scorso 31 maggio, mostrava preoccupazione per le riforme istituzionali del governo Meloni: “Dopo la passeggiata europea e il premierato, potrebbe non esserci più spazio per nessuno che non sia lei a Roma”.

L’area blog de ilfattoquotidiano.it, insieme alla direzione e alla redazione, ricorda Roberto per il suo prezioso contributo e partecipa al dolore della famiglia.