Prima il litigio poi l’accoltellamento. È accaduto a Sinnai, in provincia di Cagliari, in un’abitazione di via Monte Genia. La vittima è Maria Dolores Cannas, casalinga di 57 anni, e l’aggressore è suo figlio, Andrea Tidu, 27enne. L’episodio è avvenuto domenica scorsa, intorno alle 16. E il tutto è iniziato con una discussione tra i due, in casa, diventata poi litigio. La lite però è degenerata e il giovane ha afferrato un coltello e ha colpito con una sola pugnalata alla schiena la madre. La donna è caduta a terra e Tidu è fuggito.

Non sono ancora chiare le motivazioni dell’accoltellamento, ma la donna è stata soccorsa immediatamente dal marito che si trovava in un’altra stanza al momento dell’accaduto. È l’uomo, giardiniere, che ha chiamato il 118 e ha cercato di prestare i primi soccorsi alla moglie. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Quartu e i medici. Tidu è stato bloccato a circa 150 metri dall’abitazione dai militari. Il personale sanitario ha tentato di salvare la 57enne ma non c’è stato nulla da fare: la donna è morta per un’emorragia interna dovuta alla perforazione di un polmone. “Una notizia terrificante che ha sconvolto la nostra comunità”, ha detto la sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu. Presenti sul luogo della tragedia anche il magistrato di turno, Enrico Lussu e il medico legale. Le autorità dovranno ora chiarire le circostanze esatte della tragedia.