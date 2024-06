Un ragazzo di 26 anni è morto in un grave incidente stradale, intorno alle 4:30 di questa mattina, a Roma, mentre era in sella alla sua moto. È accaduto in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Acilia, in direzione Ostia. Nell’incidente sono stati coinvolti due motoveicoli – un motorino Piaggio Beverly e una moto Kawasaki Z900 – e un’auto Ford Fiesta. E sul posto sono arrivate subito le pattuglie della polizia locale del XII Gruppo Monteverde.

La giovane vittima si trovava a bordo della Kawasaki. L’altro motociclista, un 34enne, che era a bordo del Piaggio, è stato portato in ospedale ma, da quanto si apprende, non è in gravi condizioni. Alla guida dell’auto, invece, una ragazza di 21 anni che è risultata negativa al test sull’assunzione di alcolici. Sono ancora in corso le indagini degli agenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, l’area è stata messa in sicurezza dalle pattuglie del X Gruppo Mare e dal Gruppo pronto intervento traffico (Gpit). La via Cristoforo Colombo in direzione Ostia, tra Malafede e Acilia è stata chiusa.