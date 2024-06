Lutto per il mondo del calcio inglese. È morto all’età di 54 anni l’ex attaccante di Arsenal e Everton, Kevin Campbell. Cresciuto con la maglia dei Gunners, con cui ha vinto, dal 1988 al 1995, due campionati, una FA Cup, una Coppa di Lega e una Community Shield, il calciatore inglese ha anche vestito le maglie di Leicester, Nottingham, Trabzonspor, West Bromwich e Cardiff. Non solo. Nel 1991 ha anche giocato una partita con la nazionale dei Three Lions.

A darne notizia, per primo, è l’Arsenal, attraverso i suoi canali ufficiali: “Siamo sconvolti nell’apprendere che il nostro ex attaccante Kevin Campbell è morto dopo una breve malattia – si legge in un post – Kevin era adorato da tutti nel club. Tutti noi siamo vicini ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace, Kevin“.

Puntuale è arrivato anche il messaggio dell’Everton tramite i social: “Tutti all’Everton sono profondamente addolorati per la morte del nostro ex attaccante Kevin Campbell, avvenuta all’età di soli 54 anni. Non solo un vero eroe di Goodison Park e un’icona del gioco inglese, ma anche una persona incredibile, come sa chiunque lo abbia conosciuto. Rip, Super Kev“.