Era già stato annunciato e ora è confermato. Questa domenica ci sarà un nuovo sciopero dei treni a Milano e in Lombardia. I mezzi di Trenord, Trenitalia e Tper saranno a rischio per 23 ore dalle 3 del 16 giugno alle 2 di lunedì 17. Per Trenord l’agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali Osr Uilt-Uil e Orsa Ferrovie. Questo stop non riguarderà il trasporto pubblico locale e quindi le linee della metropolitana, bus e tram viaggeranno regolarmente.

Come accade per gli scioperi del fine settimana, trattandosi di giornate festive, anche questa volta non ci saranno fasce orarie di garanzia. Se saranno cancellati i treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti dei bus in sostituzione. Tuttavia, le ripercussioni potranno verificarsi anche al di fuori dell’orario prestabilito. Questa la nota di Trenitalia: “Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Questa protesta segue quella già avvenuta a livello nazionale domenica 19 maggio in cui a fermarsi furono ancora macchinisti, capitreno e personale di Trenord, Trenitalia e Trenitalia Tper.