Sempre al fianco delle forze dell’ordine degli uomini che garantiscono la sicurezza e gli interventi in emergenza. Quante volte gli esponenti di centrodestra hanno mostrato enorme vicinanza a polizia, carabinieri, finanzieri e vigili del fuoco? Belle intenzioni che sembrano essere evaporate a causa del caldo torrido pugliese nei giorni del G7 organizzato a Borgo Egnazia, in agro di Fasano. Perché non c’è solo la nave della vergogna, sgomberata in tutta fretta e ora sequestrata, a mettere in difficoltà il Viminale di fronte alle forze dell’ordine, ora “indignante” anche per la soluzione B individuata nella Gnv Azzurra, un traghetto ritenuto “ancora più inadeguato”. In rivolta ci sono anche i vigili del fuoco: “Automezzi insufficienti e inadeguati, organici ridotti e vigili del fuoco accampati in tende montate all’interno di malsane e torride autorimesse del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi riadattate all’uso e all’interno dei capannoni della fiera di Bari”, è la denuncia del Conapo.

Il segretario pugliese del sindacato Gianni Cacciatore ha inviato una nota alla premier Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, lamentando una “improvvisazione come se fosse scoppiata una inattesa calamità mentre siamo di fronte a un evento che andava pianificato da tempo” e lamenta che “la situazione logistica dei vigili del fuoco al G7 è totalmente inadeguata e a rischio per la salute”. Il trattamento riservato ai vigili del fuoco, aggiunge Cacciatore, è “intollerabile e irrispettoso” e “più da Paese sottosviluppato che da membro del G7”. A suo avviso sono mancate “atttenzione” e una “idonea pianificazione da parte dei vertici del Corpo che hanno deciso di modificare al ribasso il piano predisposto in Puglia con il coordinamento della direzione regionale dei vigili del fuoco e pensato bene di accampare il personale nei garage al posto degli automezzi”.

Al suo appello si è aggiunto quello del segretario generale del Conapo Marco Piergallini: “Basta improvvisazione invito la premier Meloni ad andare a vedere di persona gli accampamenti dei suoi vigili del fuoco. Il ministro Piantedosi intervenga”. Le proteste del sindacato hanno portato la Direzione regionale Puglia dei Vigili del fuoco a rispondere assicurando che “le tende non sono in nessun modo destinate al pernottamento” ma “esclusivamente come punto di appoggio per il personale destinati a turni di 24 ore”, mentre “il personale extra regionale sarà sistemato e pernotterà negli alloggi presso i poli regionali di formazione e le strutture dei comandi provinciali, ordinariamente utilizzati per tali scopi di tipo logistico”.