Da sei mesi Ivano Camarri, 70 anni, geometra, residente a Mantello (Sondrio) è sparito nel nulla e ora la Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone, sta indagando per omicidio. A riportarlo oggi sono il quotidiano locale La Provincia di Sondrio e il primo notiziario del telegiornale Unica Tv. Non solo. La pista battuta dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale di Sondrio è quella di natura economica.

Ex vicesindaco e ancora in attività come professionista, con uno studio a Dubino (Sondrio), Camarri è uscito di casa il 12 dicembre 2023 e da allora non si hanno più sue notizie. Il 70enne si è allontanato in auto per andare a Milano per un appuntamento di lavoro. Era infatti atteso attorno alle 10 – secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno – nell’ufficio di un collega, nella zona centrale di via Torino, nel capoluogo lombardo, probabilmente per incontrare dei clienti e valutare insieme una compravendita immobiliare di uno chalet in montagna per turisti. Ma a quell’appuntamento, il geometra non è mai arrivato.

Il collega milanese ha chiamato la famiglia di Camarri per sapere se avesse avuto problemi di salute o contrattempi. Ma non era così. E i familiari, allarmati, hanno presentato nello stesso pomeriggio la denuncia per scomparsa ai carabinieri di Traona (Sondrio). Inoltre l’auto con la quale il geometra si è allontanato da casa, una Opel Astra, non è stata più trovata e il cellulare dell’uomo è stata spento dal giorno prima della misteriosa sparizione.