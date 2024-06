Se credete di aver avuto una brutta giornata, pensate alla beffarda serata agli Europei di atletica leggera della marciatrice spagnola Laura Garcia-Caro. Sul traguardo della 20km di Roma, a pochissimi metri dall’arrivo, la spagnola viene superata dall’ucraina Olyanovska. Già con la bandiera sulle spalle e con le mani al cielo, Garcia-Caro esulta troppo presto senza accorgersi dell’arrivo dell’avversaria che, con uno “scatto” (più che una marcia) fulmineo, la sorpassa proprio negli ultimi metri. La sua reazione è già diventata il meme di questi Europei.

Una questione di centimetri

“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco”: mai come oggi, per Garcia-Caro questo proverbio risulta così attuale. La sua gioia per la conquista del podio si trasforma in pochissimi secondi in tragedia: una reazione immortalata dalle telecamere che ha fatto il giro del mondo.

Lo sport è anche questo, nel bene e soprattutto nel male. Che sia anche da lezione per Garcia-Caro. Nonostante non sia riuscita a vincere la medaglia di bronzo, è stata la protagonista di tutti i social nelle ultime ore. Questione di prospettive o meglio, di centimetri.