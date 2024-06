Che fine ha fatto Mara Favro? Sono passati tre mesi dalla scomparsa della donna, 51 anni di Susa (Torino) e mamma di bambina di 9 anni. Della donna non si hanno più notizie dalla notte tra il 7 e l’8 marzo scorso. Il fratello ha presentato una denuncia, contro ignoti, per omicidio e occultamento di cadavere, e le indagini sono coordinate dalla procura di Torino. Il primo esposto, sempre presentato da Fabrizio Favro, era per la scomparsa.

Mara Favro lavorava da otto giorni in una pizzeria di Chiomonte, in Alta Val di Susa. La notte della scomparsa, a fine turno, sarebbe tornata a casa, a dieci chilometri dal locale, accettando un passaggio dal pizzaiolo. Lo ha raccontato lui stesso, insieme al titolare, ai microfoni della trasmissione di Rai Tre Chi l’ha visto?, a cui si è rivolto il fratello della donna, oltre che a Penelope, l’associazione per la ricerca delle persone scomparse. Sempre secondo il racconto dei due, Mara si sarebbe fatta lasciare davanti a un pub di Susa. Poco prima delle tre della notte sarebbe tornata poi alla pizzeria di Chiomonte in autostop, grazie a un passaggio di un camionista. Avrebbe detto al titolare di avere “dimenticato le chiavi di casa”. Si sarebbe infine incamminata a piedi di nuovo verso casa, nel buio della statale 24, per percorrere quei circa sette chilometri che dividono Chiomonte da Susa, con un dislivello in salita di circa 200 metri.

È a questo punto, come riporta l’Ansa, che di lei non si sono più avute più notizie. Tranne che per un selfie, inviato su WhatsApp alla figlia, dove il suo volto è praticamente inghiottito dall’oscurità della notte. Ci sarebbe stato un altro messaggio, ma di questo non c’è prova. A riceverlo sarebbe stato il titolare della pizzeria, come ha raccontato l’uomo durante l’intervista: il mattino dell’8 marzo Mara lo avvisava che non avrebbe più lavorato nel suo locale. Messaggio che l’uomo dice di aver eleminato.