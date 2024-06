Botta e risposta tra la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. Ad affondare per primo il colpo è l’esponente di Fratelli d’Italia che, sul suo profilo X, scrive: “Togliete il fiasco alla sinistra. Conte parla di capitalismo infetto, lui che sappiamo bene come ha gestito il Covid“. E poi, sfodera un attacco anche contro il Partito democratico e il quotidiano di Maurizio Molinari. “La Schlein fa una contro manifestazione alla festa della Repubblica e La Repubblica se la prende con il vino di Bruno Vespa“.

Togliete il fiasco alla sinistra. Conte parla di capitalismo infetto, lui che sappiamo bene come ha gestito il Covid. La Schlein fa una contro manifestazione alla festa della Repubblica e La Repubblica se la prende con il vino di Bruno Vespa — Daniela Santanchè (@DSantanche) June 3, 2024

Immediata la risposta dell’ex presidente del Consiglio. “Togliete il fiasco alla Ministra, sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid e per altro ancora, sempre salda alla poltrona grazie all’amichettismo di ‘Giorgia‘”. E poi conclude: “Questi sono quelli che insultavano e umiliavano i cittadini in povertà. E ancora blaterano scemenze. Decenza, Ministro. Decenza!”.