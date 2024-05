Neymar non ama gli scherzi. Questo, ormai, è un dato di fatto e a farne le spese (o meglio le gomme) è stato Renan Lodi, suo compagno di squadra all’Al-Hilal. Il terzino ex Atletico Madrid, qualche giorno prima, aveva allacciato gli scarpini di Neymar in una maniera alquanto bizzarra. L’ex PSG non l’ha presa benissimo e ha deciso di vendicarsi in un modo abbastanza opinabile. Fuori dal centro sportivo del club arabo, Neymar è stato immortalato mentre era intento a bucare le gomme della macchina di Renan Lodi. “Un giorno da preda, un altro da cacciatore. Siamo qui Renan Lodi”. Scrive, così, il brasiliano sul suo profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Neymar Jr (@neymarjr)



“Un giorno da preda, un altro da cacciatore”

Il video della vendetta di Neymar ha fatto il giro del web, anche se non ha ricevuto i riscontri sperati. Molti follower, infatti, hanno criticato il suo scherzo considerato eccessivo. Al contrario, Renan Lodi è rimasto al gioco e ha repostato la sua macchina con le gomme bucate.

“Neymar”: Porque Renan Lodi le ató los cordones de los botines en modo de broma y el astro brasileño se la devolvió pinchándole las ruedas del auto. pic.twitter.com/1wsobzgLdz — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) May 29, 2024