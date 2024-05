Avreste mai pensato di vedere Francesco Totti sbagliare un calcio di rigore in un torneo dilettantistico di calcio a 7? È accaduto nella Kings World Cup, campionato mondiale della Kings League organizzato dall’ex calciatore Gerard Piqué. Il capitano degli Stallions – la rappresentativa italiana formata da calciatori dilettanti ed ex professionisti come Nainggolan e Viviano – ha sbagliato il rigore del possibile pareggio, scivolando proprio al momento della battuta. Il suo errore dal dischetto ha fatto il giro del web ma, fortunatamente, non è costato caro ai suoi che sono stati in grado di ribaltare il risultato finale grazie al presidente Blur – noto streamer italiano – e al gol (che valeva due punti) di Michele Trombetta, calciatore del Corticella (club emiliano di Serie D).

Come funziona la Kings World Cup

La Kings World Cup è il campionato mondiale di calcio a 7 della Kings League, torneo nato in Spagna e creato dall’ex calciatore Gerard Piqué. La prima edizione della competizione (in programma dal 26 maggio all’8 giugno) si sta svolgendo in Messico: coinvolte 32 squadre composte da ex giocatori professionisti e dilettanti. La principale differenza da una semplice partita di calcio? Le regole: cambi illimitati, shootout (rigori in movimento partendo da centrocampo), carte speciali e molto altro. In palio per ogni squadra, un milione di dollari.

Il debutto degli ‘Stallions’

Debutto vincente per gli Stallions capitanati da Totti contro i colombiani dei Medallo City. La rappresentativa italiana del presidente Blur vince per 3-2, rimontando lo svantaggio di una rete: determinante l’attaccante Michele Trombetta; il gran gol nei minuti finali – grazie al bonus x2 – vale la prima vittoria nel trofeo mondiale.