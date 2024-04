Il 20 luglio si avvicina e l’incontro di boxe in cui si affronteranno Mike Tyson e Jake Paul prende piano piano forma. L’ex campione del mondo dei pesi massimi, come raccontato a Forbes, sta eliminando tutti gli eccessi che ne hanno contraddistinto l’esistenza. Niente marijuana e niente sesso: la testa è rivolta al ritorno sul ring, che almeno per quanto riguarda il professionismo gli manca da quando perse con Kevin McBride nel giugno 2005.

“In questo momento, sto vivendo la mia vita in modo disciplinato. Sono passate sei settimane dall’ultima volta che ho fumato marijuana e fatto sesso. Non lo facevo da quando ero solo un ragazzino”, ha raccontato Iron Mike nel corso dell’intervista con Forbes. Tyson avrà 58 anni quando disputerà l’incontro con il lottatore e youtuber 27enne Jake Paul. Il divario fra i due, quindi, è di 31 anni ed è il più grande mai visto nella storia della boxe. Per questo, Tyson si è buttato a capofitto in una preparazione che gli richiede la massima disciplina e alcuni sacrifici: “Odio non poter fumare. Ma lo faccio come se mi piacesse – ha dichiarato l’americano, tra l’altro produttore di marijuana – Odio non poter dormire con mia moglie, ma lo faccio come se mi piacesse”.

Tyson ha anche scherzato, dicendo che l’assenza di marijuana lo fa diventare letteralmente “un idiota“. Tuttavia, vuole essere nella migliore forma possibile per il combattimento del 20 luglio. L’ultimo incontro ufficiale della sua illustre carriera risale al giugno 2005, mese in cui fu sconfitto da Kevin McBride. Nel 2020, invece, prese parte a un’esibizione contro Roy Jones Jr. Stavolta la sfida contro Jake Paul, ex stella dei social media ora divenuto uno dei più grandi nomi dello spettacolo applicato alla boxe, con un bilancio di 9 vittorie e una sconfitta. Il risultato del match è da prendere seriamente perché influenzerà i loro record professionali. Infatti, il Texas Department of Licensing and Regulations l’ha appena dichiarata ufficiale. L’evento tanto atteso, che si terrà all’AT&T Stadium di Arlington, sarà anche trasmesso live su Netflix.