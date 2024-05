L’attesa è finita. A poco più di 72 ore dall’inizio del Roland Garros, nella giornata di oggi – giovedì 23 maggio – è andato in scena il sorteggio per l’Atp di Parigi. Oltre a Jannik Sinner, sono 11 gli italiani in gara: sulla terra rosa, invece, pesa l’ennesima assenza di Matteo Berrettini. Il numero 2 del mondo dovrà vedersela con lo statunitense Christopher Eubanks, numero 43 al mondo.

Jannik Sinner ha la grande opportunità di raggiungere la prima posizione, già a partire dall’Open di Francia. Il motivo? In seguito ai risultati ottenuti lo scorso anno, quando uscì precocemente dal tabellone (guadagnando solamente 45 punti), e dell’attuale distanza da Novak Djokovic, Sinner inizierà già il torneo da virtuale numero uno al mondo, anche nell’opzione in cui non sarebbe potuto scendere in campo. Esiste una sola possibilità a separarlo dal primo posto del ranking Atp: Djokovic che arriva almeno in finale, ovviamente senza doversi scontrare contro Sinner.

Il tabellone di Jannik Sinner

Dunque, l’avventura di Sinner al Roland Garros si aprirà con la sfida allo statunitense Christopher Eubanks. Nella speranza di poter passare i primi tre turni, dagli ottavi di finale in poi (in cui può esserci l’incontro contro il vincitore degli Internazionali di Roma Jarry) sono diverse le possibili combinazioni per Sinner. Hurkacz o Dimitrov ai quarti; in semifinale potenzialmente uno tra Alcaraz, Rublev e Tsitsipas. Qualora il tennista italiano dovesse riuscire a qualificarsi per l’atto finale, potrebbe sfidare uno tra Djokovi, Zverev e Medvedev.

R1: Eubanks

R2: Coric

R3: Norrie

R4: Jarry/Baez

QF: Hurkacz/Dimitrov

SF: Alcaraz/Rublev/Tsitsipas

F: Djokovic/Zverev/Medvedev

Il sorteggio degli italiani

Fabio Fognini-Van de Zandchulp

Luciano Darderi-Hijikata

Flavio Cobolli con un qualificato o Lucky Loser

Luca Nardi-Alexandre Muller

Lorenzo Sonego-Ugo Humbert

Lorenzo Musetti-Daniel Galan.

Il sorteggio dei “big”

Nadal–Zverev

Alcaraz con un qualificato o un Lucky Loser

Djokovic-Herbert

Medvedev-Koepfer

Tsitsipas-Fucsovics

Rublev-Daniel

I potenziali quarti di finale del torneo

Djokovic-Ruud

Medvedev-Zverev

Alcaraz-Rublev

Sinner-Hurkacz

Roland Garros 2024, il tabellone completo

