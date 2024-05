Non c’è pace per Matteo Berrettini. Dopo il clamoroso ritiro dagli Internazionali di Roma, il tennista italiano salterà anche il Roland Garros, grande appuntamento di Parigi. Ad annunciarlo è lo stesso Berrettini con un comunicato sui propri profili social: “Nonostante mi stia allenando intensamente, non mi sento ancora pronto per giocare più partite al meglio dei 5. Ho deciso con il mio team di tornare per la stagione su erba”. A questo punto, Wimbledon diventa il crocevia della sua stagione che, per certi versi, deve ancora davvero cominciare.

“Non mi sento ancora pronto”

L’ultimo match ufficiale di Matteo Berrettini risale alle scorso 9 aprile ai Masters di Monte-Carlo quando venne sconfitto al primo turno (6-3; 6-1) dal serbo Miomir Kecmanović. Poi, la rinuncia alla partecipazione all’Atp 250 di Monaco di Baviera e il doppio forfait a Madrid e al Foro Italico, a causa di una tonsillite e dai successivi postumi. A tre giorni dall’inizio del Roland Garros arriva l’ennesima rinuncia, in attesa della stagione su erba. “Grazie, come sempre, per il continuo supporto, dobbiamo avere solo un altro po’ di pazienza“, ha aggiunto Berrettini nel suo messaggio social. Dopo il successo nell’Atp 250 di Marrakech, un lungo stop che ancora oggi lo tormenta: lo sguardo è rivolto a Wimbledon, la competizione che lo ha reso “grande”.