La notizia che tutti i suoi tifosi stavano aspettando: Jannik Sinner parteciperà alla prossima edizione del Roland Garros, in programma da domenica 26 maggio. Dopo l’arrivo a Parigi nella giornata di ieri – martedì 21 maggio – il tennista italiano ha svolto mercoledì il primo allenamento sulla terra rossa. Dunque, ora l’ufficialità: dopo il forfait agli Internazionali di Roma, – a causa di un infortunio all’anca – il numero due del mondo sarà in campo agli Open di Francia dove ha buone chance di conquistare la vetta della classifica mondiale.

In virtù dei risultati dello scorso anno, quando uscì precocemente dal tabellone, e dell’attuale distanza da Novak Djokovic, Sinner inizierà già il torneo da virtuale numero uno e avrebbe potuto diventarlo anche senza scendere in campo. Esiste una sola possibilità a separarlo dal primo posto del ranking Atp: Djokovic che arriva almeno in finale, sempre che lo stesso traguardo non venga raggiunto dall’altoatesino con conseguente vittoria del torneo.

Dopo aver vinto gli Australian Open, il torneo di Rotterdam, aver raggiunto la semifinale a Indian Wells, dominato a Miami ed essersi fermato in semifinale a Montecarlo, Sinner ha iniziato ad avere problemi fisici all’anca che lo hanno costretto al ritiro ai quarti di finale nel torneo di Madrid. Quindi la decisione di saltare gli Internazionali d’Italia e tentare di recuperare per il Roland Garros. L’altoatesino ha svolto una settimana di terapia al J-Medical di Torino, quindi ora la decisione. Giovedì pomeriggio il primo atto ufficiale: il sorteggio del tabellone che stabilità gli accoppiamenti e il percorso verso il secondo Slam stagionale.