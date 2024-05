Il leader del mondiale Jorge Martin trionfa nel Gp di Francia. Lo spagnolo della Ducati, scattato dalla pole position, si impone dopo un duello ruota a ruota con i compagni di marca, il connazionale Marc Marquez e il campione del mondo in carica Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, costretto alla terza posizione dopo uno strepitoso sorpasso subito dal pilota di Cervera durante l’ultimo giro. Martin chiude così il week end perfetto dopo la pole position e la Sprint Race dominata sabato.

Il successo gli permette di allungare ulteriormente nella classifica del mondiale di MotoGp, allungando al primo posto. Grazie al dominio sulla pista di Le Mans, il pilota spagnolo della Ducati Pramac sale 129 punti a porta il suo vantaggio +38 su Pecco Bagnaia che ha 91 punti. Bagnaia è ora tallonato da Marquez e Bastianini, entrambi a 89 punti. Quinto a 81 punti Vinales.

La gara si è infiammata negli ultimi giri e ad avere la peggio è stato proprio Bagnaia, con un doppio sorpasso subito. A -5 dal traguardo Martin ha superato Bagnaia che era al comando. Gli ultimi chilometri sono stati una vera e propria corsa a tre con Marquez che ha superato il campione del mondo negli ultimi metri. Quarto posto per l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, quinto Maverick Vinales. Sono caduti Pedro Acosta e Marco Bezzecchi.

“Prima della gara avevo tanti dubbi ma alla fine ho dimostrato a tutta questa gente e a me stesso che oggi sono stato il migliore. Sono davvero contento. Voglio ringraziare il team, la moto era perfetta. Con la doppietta qui a Le Mans è stato davvero un weekend perfetto”, ha commentato a caldo Martin. Soddisfatto anche Marquez, partito dalla 13esima posizione in griglia: “È stata una bellissima rimonta. Ci è voluto un po’ di tempo per superare gli altri, specialmente all’inizio con le gomme nuove. Ho provato per diversi giri a superare Bagnaia ma lui frenava tardissimo, all’ultimo giro ho dettò ‘ci provo’ e ci sono riuscito: è stato un bel sorpasso. Sono riuscito a tenere la linea e a difendermi”.