Appendino: “Un momento indimenticabile”

“Ho un bel ricordo legato a quella foto”. Per Chiara Appendino un momento indimenticabile, non solo per la vittoria della nazionale italiana. “Per tutti gli italiani la vittoria dei mondiali è un momento indimenticabile, in più per me quella è stata un’avventura speciale: era l’estate della laurea e io e quello che sarebbe diventato mio marito siamo partiti per la Germania con la macchina e la tenda pensando di stare qualche giorno e trovandoci invece poi a vivere così fino alla finale poi vinta”.