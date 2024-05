Sono rimaste in quattro a giocarsi lo scudetto. Poche sorprese in questi Playoff LBA, alcune però hanno faticato più di quanto ci si aspettava. Milano e Brescia non deludono le attese: dopo un ottimo primo turno, si ritrovano in semifinale per quella che potrebbe essere la serie più bella della stagione di Serie A di basket. Non è stata da meno quella tra Reggio Emilia e Venezia: un equilibrio spezzato solo in Gara 5. C’è anche Bologna in semifinale, che un po’ a fatica ha tenuto a bada dall’orgoglio di Tortona. “Toko” Shengelia ha scacciato la paura e i fantasmi di una delusione che avrebbe lasciato tutti spiazzati.

Brescia rullo compressore, Milano non sbaglia

Napier-Melli sono il duo migliore che la Serie A e Milano possa regalare in questo momento. Trento non può nulla contro lo strapotere tecnico avversario: Baldwin spaventa in Gara 1 con il canestro della vittoria all’ultimo secondo, poi l’EA7 non ha più sbagliato. Brescia si rivela la squadra migliore contro una Pistoia che esce comunque a testa alta. 3-0 e grande prova di forza: un campanello d’allarme per le tre avversarie, la Germani vuole fare la storia.

Bologna batte l’orgoglio Tortona

“Ci siamo guadagnati una considerazione importante in questa serie”. Così Walter De Raffaele, allenatore di Tortona, al termine della sconfitta in Gara 5 contro la Virtus Bologna. Secondo i pronostici non ci sarebbe dovuta essere partita. Invece, Tortona ha dimostrato che l’ottavo posto in stagione non ha rispecchiato il vero valore tecnico del club. Una resa avvenuta sul più bello: la sorpresa? Tommaso Baldasso: glaciale ed efficace. Tortona saluta la stagione senza rimpianti. Bologna, invece, la continua ripartendo dall’ottima Gara 5 ma lasciandosi alle spalle gli errori delle prime quattro: perdere al primo turno sarebbe stato un fallimento sportivo, inutile negarlo. L’MVP della stagione regolare Marco Belinelli rimane in ombra, Shengelia rinasce. E la Virtus conquista la semifinale.

Reggio Emilia-Venezia, un equilibrio spezzato in Gara 5

La serie migliore per distacco, per energia e intensità. La quarta contro la quinta regalano spettacolo. “La nostra stagione è finita, sono un po’ emozionato perché davvero con la squadra si è creato qualcosa di magico, abbiamo condiviso tanto amore in squadra e si è creata una grande atmosfera. Mi mancheranno i miei giocatori”. La delusione di coach Dimitris Priftis è molta; Reggio Emilia riparte da solide basi e da un ambiente che ha riassaporato una passione smarrita per diverso tempo. E Venezia, con umiltà, si gioca un pass per la corsa allo scudetto. E con un Rayjon Tucker sognare è possibile.

Il tabellone delle semifinali

– Virtus Segafredo Bologna vs Umana Reyer Venezia

– EA7 Emporio Armani Milano vs Germani Brescia