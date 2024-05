“Penso che siate voi, donne, ad aver ricevuto le bugie più diaboliche. Alcune di voi potranno anche intraprendere carriere di successo nel mondo, ma oserei dire che la maggior parte di voi è più entusiasta del proprio matrimonio e dei figli che metterà al mondo”. Fanno discutere le parole di Harrison Butker – kicker dei Kansas City Chiefs – pronunciate nel corso di una cerimonia di laurea al Benedictine College, scuola privata cattolica del Kansas. Il vincitore del Super Bowl è già noto per le sue posizioni cattoliche conservatrici.

