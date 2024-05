I Boston Celtics hanno vinto all’overtime la prima gara delle finali Nba di Conference contro gli Indiana Pacers. Alcuni tifosi, però, avevano smesso di crederci prima della fine dei tempi regolamentari, quando la franchigia del Massachussetts era sotto di tre punti a otto secondi dal fischio finale. La tripla di Jaylen Brown ha rimesso tutto in gioco e il gruppo uscito dallo stadio si è perso la rimonta.

Gara-1 stava per diventare una cocente delusione. L’ennesima, perché dalle parti di Boston sono sempre più abituati ai passi falsi ai Playoff: lo scorso anno la squadra è uscita ancora alle finali di Conference per mano dei Miami Heat, mentre nel 2022 è arrivata la sconfitta alle Finals contro i Golden State Warriors. Una fuga di massa si era vista anche in gara-2 delle semifinali contro i Cleveland Cavaliers, vinta da loro con un distacco di 24 punti. Stavolta il canestro allo scadere di Brown ha prolungato inaspettatamente il match (finito poi 133 a 128 per i Celtics) e e i tifosi sono stati costretti a seguirlo dalle vetrine dei bar nei pressi del TD Garden. Gara-2 è in programma, sempre a Boston, nella notte di venerdì 24 maggio.

Celtics fans left Game 1 vs. the Pacers before Jaylen Brown’s game-tying 3-pointer and were forced to watch the rest of the game at bars outside the arena ????????‍♂️

(via @CelticsCLNS, @MaryWCVB) pic.twitter.com/vV22Bxabb8

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 22, 2024