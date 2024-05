Un ultimo turno che vale una stagione: retrocessione o permanenza in Serie A. Prati e Lapadula regalano al Cagliari la salvezza aritmetica – con una gara d’anticipo – nello scontro diretto contro il Sassuolo. Un anno dopo la rocambolesca promozione nella massima serie ottenuta nei minuti finali sul campo del Bari, Claudio Ranieri completa l’ennesima missione sportiva della sua carriera: a febbraio aveva annunciato le proprie dimissioni (rifiutate e rispedite al mittente dal gruppo squadra), oggi conferma la Serie A per il suo Cagliari.

Dall’altra parte, il Sassuolo dopo 11 anni vede materializzarsi l’incubo Serie B davanti ai propri occhi. Una stagione che ha portato malumori e grande disordine: questa volta, la “cura” Ballardini non ha dato i frutti sperati. Retrocessione aritmetica per i neroverdi in seguito al successo del Frosinone contro il Monza e al pareggio tra Empoli e Udinese. Il club bianconero ha riacciuffato il pari al 13esimo minuto di recupero. Ora però deve fare risultato all’ultima giornata contro il Frosinone per non retrocedere. Anche l’Empoli è a rischio. Nella gara di Salerno, il Verona sfrutta il match point salvezza e conferma la sua permanenza in Serie A grazie alla vittoria per 2-1.

Il programma della giornata e i risultati

Sassuolo–Cagliari 0-2

Monza-Frosinone 0-1

Udinese–Empoli 1-1

Salernitana-Verona 1-2

La classifica attuale

Verona a 37 punti (aritmeticamente salva)

Cagliari a 36 punti (aritmeticamente salva)

Frosinone a 35 punti

Empoli, Udinese a 34 punti

Sassuolo a 29 punti (aritmeticamente retrocessa in Serie B)

Salernitana a 16 punti (aritmeticamente retrocessa in Serie B)