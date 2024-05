Non solo in campo, Luka Doncic è il protagonista nella conferenza stampa post-partita. Prima il grande imbarazzo, poi le risate del campione sloveno e dei giornalisti presenti in conferenza stampa. Il numero 77 dei Dallas Mavericks – vincenti nei playoff in gara 2 sul campo degli Oklahoma City Thunder – è stato interrotto da un forte gemito femminile, proveniente da uno dei presenti che aveva riprodotto accidentalmente l’audio di un film pornografico. La reazione di Doncic è già meme e sta facendo il giro del web.

Doncic viene interrotto da un suono hot: la reazione ha fatto il giro del web

Conferenza stampa di Doncic dopo la vittoria di Dallas con Oklahoma.

Un giornalista apre un video arrivato in chat.

Uno di quei video ingannevoli…

Dimentica di avere il volume al massimo…

E assistiamo così al momento più bello nella storia delle conferenze stampa.#NBAtipo pic.twitter.com/AJWVbaElbM — La Giornata Tipo (@parallelecinico) May 10, 2024

“Ok, andiamo avanti…”. Così uno dei giornalisti cerca di stemperare il clima per mascherare la gaffe del video ingannevole. Doncic fissa il vuoto con grande imbarazzo ma poi non trattiene le risate. Una reazione che ha fatto “parlare” più della vittoria dei Mavs che pareggia la serie. Una giornata indimenticabile non tanto per l’ottima prestazione (29 punti, 10 rimbalzi e 7 assist) quanto per l’inconveniente nel post-partita. Doncic si regala, così, un momento di leggerezza e divertimento.