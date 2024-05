Matteo Lorenzi, 17enne ciclista della categoria juniores della società Montecorona, associazione della Val di Cembra, è morto ieri, giovedì 9 maggio, intorno alle 15:30 in un incidente stradale a Civezzano, in provincia di Trento. Il giovane si stava allenando quando è stato investito da un furgone in prossimità di una curva. Lorenzi è stato immediatamente trasportato d’urgenza al Reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento con un elicottero ma non c’è stato nulla da fare. Il 17enne è morto sul posto.

“Con immenso dolore e gli occhi pieni di lacrime dobbiamo dire addio al nostro Matteo che oggi ci ha improvvisamente lasciati – si legge in un post social della US Montecorona, la società sportiva per cui hanno corso in passato anche Gilberto Simoni e Francesco Moser -. Ci stringiamo ai suoi cari con rispettoso silenzio. Ricordando i bei momenti passati assieme ti salutiamo, ci mancherai tanto Matteo”. Le dinamiche sono ancora in corso di accertamento. Stando alle prime ricostruzioni due sono i mezzi coinvolti: il furgone e un’altra vettura. L’urto è stato violentissimo e ha sbalzato il ragazzo per molti metri sull’asfalto. La Presidente Comitato FCI Trento, come riportato dalla Gazzetta, ha annunciato che la rappresentativa del Trentino non parteciperà alla Nation Cup, competizione che si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio.