Prima diventa virale, poi viene rimosso. È questo il caso del tweet postato dall’account inglese X del Siviglia dopo l’eliminazione della Roma in Europa League. Vincitori dell’ultima edizione della competizione, proprio contro il club giallorosso, il club si è complimentato a modo suo con il Bayer Leverkusen. Il punto in comune dei due club? Entrambi hanno battuto la Roma. E il Siviglia ci tiene a ricordarlo. Poche ore più tardi, però, il tweet è stato cancellato.

Lo sfottò del club: il motivo

“Sevilla-Bayer Leverkusen. Beating Roma in the UEFA Europa League”. Questo il provocatorio tweet del club spagnolo ai danni della Roma sconfitta dall’invincibile Bayer Leverkusen che riacciuffa la partita nei minuti finali, dopo essere stata in svantaggio 0-2 (doppietta di Paredes): il match è terminato con il risultato di 2-2. Perché il Siviglia dovrebbe prendersi gioco dei giallorossi? Il motivo è semplice. La squadra pluricampione della competizione ha vinto l’ultima edizione di Europa League proprio contro la Roma, dopo i calci di rigore in una partita dove le polemiche (arbitrali) non sono mancate. Di certo però una provocazione gratuita: una lezione su come non saper vincere. E infatti qualcuno al Siviglia deve essersi vergognato di quel post, tanto da farlo rimuovere.

De Rossi: “Si riparte da questo spirito”

Rammarico e delusione nelle parole di De Rossi ai microfoni di Sky Sport. “Loro sono forti e noi abbiamo giocato molto bene nella prima parte di partita. Forse abbiamo calciato poco, però in generale i ragazzi hanno disputato una partita incredibile. Quando la riprendi ed esci per un gol davvero sfortunato fa male. Si riparte da questo spirito“. Nonostante tutto, la consapevolezza del proprio valore: “Io da ogni partita imparo qualcosa. Nella storia della Roma 4-5 allenatori sono arrivati in una semifinale europea e mi sento orgoglioso di questo. Devo ringraziare i ragazzi, ma il mio lavoro è analizzare perché non siamo arrivati in finale. Il Bayer è più forte di noi e bisogna stringergli la mano”.