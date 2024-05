Nikola Jokić è stato nominato MVP, Most Valuable Player, della regular season NBA. È la terza volta in quattro anni che il centro dei Denver Nuggets si aggiudica il premio di miglior giocatore del campionato, dopo i successi del 2020/2021 e 2021/2022. Jokić entra così in un club speciale: quello dei nove giocatori che hanno vinto almeno tre volte in carriera l’MVP.

#KiaMVP for the 3rd time in the last 4 seasons! A historical run for Nikola Jokic ????#NBAAwards pic.twitter.com/XEymgdExes — NBA (@NBA) May 8, 2024

Jokić ha vinto il riconoscimento ottenendo voti per un totale di 926 punti, sconfiggendo la concorrenza degli altri due candidati Shai Gilgeous-Alexander (640 punti) e Luka Dončić (566). Il serbo, nella lista delle preferenze espresse, è stato indicato per 79 volte al primo posto (per ognuna delle quali si ottengono 10 punti), per 18 al secondo (da moltiplicare per 7) e per 2 al terzo gradino del podio (5 punti per preferenza). Il terzo titolo di MVP, dopo una stagione chiusa con una media di 26.4 punti, 12.4 rimbalzi e 9 assist, lo affianca a Moses Malone, Earvin “Magic” Johnson e Larry Bird per numero di titoli vinti. Sopra di lui, altre leggende della palla a spicchi: LeBron James e Wilt Chamberlain (4 MVP), Michael Jordan e Bill Russell (5), Kareem Abdul-Jabbar (6).

Nikola Jokic got 79/99 1st place votes for MVP. pic.twitter.com/TkaiXPbViV — Harrison Wind (@HarrisonWind) May 8, 2024

La stella dei Denver Nuggets ha commentato il successo alla sua maniera, distaccata e ironica allo stesso tempo: “A essere sincero mi è piaciuto di più l’anno scorso quando non l’ho vinto, ma abbiamo conquistato il titolo di campioni“. Infine, una battuta anche su quanto giocherà ancora: “La decisione avverrà fino a quando potrò performare ad alto livello, o meno. Non prenderò il posto di un giovane giocatore. Finché riuscirò a giocare ai massimi livelli e ad aiutare una squadra a vincere giocherò”. La sensazione è che per Jokić, selezionato con la 41esima scelta al Draft 2014 dai Nuggets, di carriera davanti ce ne sia ancora tanta.